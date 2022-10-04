Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,77 руб., евро вырос до 103,34 руб.

УрБК, Москва, 20.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.19 мск курс американской валюты составляет 96,77 руб., европейской — 103,34 руб. На момент закрытия торгов 19 сентября курс доллара США составлял 96,84 руб., евро — 103,23 руб.

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