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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,25 руб., евро снизился до 102,62 руб.

УрБК, Москва, 21.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.36 мск курс американской валюты составляет 96,25 руб., европейской — 102,62 руб.

На момент закрытия торгов 20 сентября курс доллара США составлял 96,15 руб., евро — 103,03 руб.
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