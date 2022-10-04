Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,25 руб., евро снизился до 102,62 руб.

УрБК, Москва, 20.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской ...04.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 58,7 руб., евро вырос до 55,3 руб.
УрБК, Москва, 04.10.2022. Доллар США и евро показывают разнонаправленную динамику в первые часы торгов на Московской ...20.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,99 руб., евро вырос до 60,25 руб.
УрБК, Москва, 20.09.2022. Доллар США и евро показывают разнонаправленную динамику в первые часы торгов на Московской ...29.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,5 руб., евро снизился до 60,1 руб.
УрБК, Москва, 29.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную ...26.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,2 руб., евро снизился до 59,8 руб.
УрБК, Москва, 26.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную ...