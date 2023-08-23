Курс доллара США на Московской бирже вырос до 95,54 руб., евро — до 103,32 руб.

УрБК, Москва, 23.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...21.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 94,33 руб., евро — до 102,71 руб.
УрБК, Москва, 21.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...16.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,19 руб., евро — до 106,33 руб.
УрБК, Москва, 16.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...09.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,18 руб., евро — до 106,67 руб.
УрБК, Москва, 09.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...08.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,16 руб., евро — до 105,66 руб.
УрБК, Москва, 08.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...