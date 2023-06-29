Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,16 руб., евро — до 105,66 руб.

УрБК, Москва, 08.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 96,16 руб., европейской — 105,66 руб. На момент закрытия торгов 7 августа курс доллара США составлял 95,27 руб., евро — 105,30 руб.

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