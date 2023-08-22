Курс доллара США на Московской бирже вырос до 94,68 руб., евро — до 102,95 руб.

УрБК, Москва, 23.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 94,68 руб., европейской — 102,95 руб. На момент закрытия торгов 22 августа курс доллара США составлял 94,30 руб., евро — 102,36 руб.

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