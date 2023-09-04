Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,16 руб., евро — до 102,96 руб.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Курс доллара США и евро начал расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 97,16 руб., европейской — 102,96 руб. На момент закрытия торгов 27 сентября курс доллара США составлял 96,80 руб., евро — 102,21 руб.

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