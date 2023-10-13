Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,45 руб., евро — до 102,59 руб.

УрБК, Москва, 16.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 97,45 руб., европейской — 102,59 руб. На момент закрытия торгов 13 октября курс доллара США составлял 97,24 руб., евро — 102,17 руб.

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