Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,45 руб., евро — до 102,59 руб.

УрБК, Москва, 13.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...10.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,49 руб., евро — до 106,22 руб.
УрБК, Москва, 10.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,91 руб., евро — до 106,18 руб.
УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...06.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 101,09 руб., евро — до 106,54 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...02.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,19 руб., евро — до 103,79 руб.
УрБК, Москва, 02.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...