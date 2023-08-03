Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,84 руб., евро — 102,34 руб.

УрБК, Москва, 03.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...27.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 84,81 руб., евро — до 92,79 руб.
УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...26.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...12.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,60 руб., евро — до 83,60 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...