Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,84 руб., евро — 102,34 руб.

УрБК, Москва, 25.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 94,84 руб., европейской —102,34 руб. На момент закрытия торгов 24 августа курс доллара США составлял 94,86 руб., евро — 102,65 руб.

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