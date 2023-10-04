УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:56

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,01 руб., евро — до 103,05 руб.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 97,01 руб., европейской — 103,05 руб.

На момент закрытия торгов 11 октября курс доллара США составлял 100,2 руб., евро — 106,49 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:56 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,93 руб., евро — до 105,96 руб.

УрБК, Москва, 11.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

04.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,38 руб., евро — до 104,13 руб.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

03.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.

УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

27.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 84,81 руб., евро — до 92,79 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.

УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (288)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18