Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,01 руб., евро — до 103,05 руб.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 97,01 руб., европейской — 103,05 руб. На момент закрытия торгов 11 октября курс доллара США составлял 100,2 руб., евро — 106,49 руб.

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