Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,91 руб., евро — до 106,18 руб.

УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 100,91 руб., европейской — 106,18 руб. На момент закрытия торгов 6 октября курс доллара США составлял 100,40 руб., евро — 105,77 руб.

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