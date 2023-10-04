Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,93 руб., евро — до 105,96 руб.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...03.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...27.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 84,81 руб., евро — до 92,79 руб.
УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...26.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...