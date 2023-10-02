УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:56

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 101,09 руб., евро — до 106,54 руб.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 101,09 руб., европейской — 106,54 руб.

На момент закрытия торгов 5 октября курс доллара США составлял 100,40 руб., евро — 105,77 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,19 руб., евро — до 103,79 руб.

УрБК, Москва, 02.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

29.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,16 руб., евро — до 102,96 руб.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

28.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,91 руб., евро снизился до 101,89 руб.

УрБК, Москва, 28.09.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижается в ходе торгов на Московской бирже. По ...

28.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (167)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18