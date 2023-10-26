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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,75 руб., евро —до 99,01 руб.

УрБК, Москва, 27.10.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.50 мск курс американской валюты составляет 93,75 руб., европейской — 99,01 руб.

На момент закрытия торгов 26 октября курс доллара США составлял 93,96 руб., евро — 99,59 руб.
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