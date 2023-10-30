Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,55 руб., евро — до 98,74 руб.

УрБК, Москва, 30.10.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.17 мск курс американской валюты составляет 93,55 руб., европейской — 98,74 руб. На момент закрытия торгов 27 октября курс доллара США составлял 94,13 руб., евро — 99,58 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,75 руб., евро —до 99,01 руб.

УрБК, Москва, 27.10.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,40 руб., евро — снизился до 98,69 руб.

УрБК, Москва, 26.10.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,36 руб., евро вырос до 102,75 руб.

УрБК, Москва, 17.10.2023. Курс доллара США начал снижаться в ходе торгов на Московской бирже, а евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,76 руб., евро вырос до 102,29 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...