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30.10.2023

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,55 руб., евро — до 98,74 руб.

УрБК, Москва, 30.10.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.17 мск курс американской валюты составляет 93,55 руб., европейской — 98,74 руб.

На момент закрытия торгов 27 октября курс доллара США составлял 94,13 руб., евро — 99,58 руб.
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