Курс доллара США на Московской бирже составляет 90,68 руб., евро — 101,07 руб.

УрБК, Москва, 13.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 90,68 руб., европейской — 101,07 руб. На момент закрытия торгов 12 июля курс доллара США составлял 90,87 руб., евро — 100,92 руб.

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