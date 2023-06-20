Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 91,89 руб., европейской — 100,03 руб. На момент закрытия торгов 6 июля курс доллара США составлял 92,3 руб., евро — 100 руб.

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