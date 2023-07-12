Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,46 руб., евро — до 101,63 руб.

УрБК, Москва, 17.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 90,46 руб., европейской — 101,63 руб. На момент закрытия торгов 14 июля курс доллара США составлял 90,06 руб., евро — 101,20 руб.

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