Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,46 руб., евро — до 101,63 руб.

УрБК, Москва, 12.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...06.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,90 руб., евро — до 100,97 руб.
УрБК, Москва, 06.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...28.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.
УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...