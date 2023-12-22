Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,80 руб., евро — до 101,30 руб.

УрБК, Москва, 25.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...22.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,23 руб., евро — до 101,72 руб.
УрБК, Москва, 22.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...21.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,08 руб., евро — до 99,83 руб.
УрБК, Москва, 21.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...19.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,11 руб., евро — до 98,55 руб.
УрБК, Москва, 19.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...18.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,36 руб., евро — до 98,70 руб.
УрБК, Москва, 18.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...