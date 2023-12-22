Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,80 руб., евро — до 101,30 руб.

УрБК, Москва, 26.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 91,80 руб., европейской — 101,30 руб. На момент закрытия торгов 25 декабря курс доллара США составлял 91,75 руб., евро — 101,00 руб.

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