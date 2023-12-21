Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,23 руб., евро — до 101,72 руб.

УрБК, Москва, 22.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 92,23 руб., европейской — 101,72 руб. На момент закрытия торгов 21 декабря курс доллара США составлял 92,15 руб., евро — 101,60 руб.

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