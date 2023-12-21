Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,23 руб., евро — до 101,72 руб.

УрБК, Москва, 21.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...19.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,11 руб., евро — до 98,55 руб.
УрБК, Москва, 19.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...18.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,36 руб., евро — до 98,70 руб.
УрБК, Москва, 18.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...27.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 88,74 руб., евро — до 97,17 руб.
УрБК, Москва, 27.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,91 руб., евро — до 106,18 руб.
УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...