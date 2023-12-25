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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,77 руб., евро — до 101,29 руб.

УрБК, Москва, 27.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 91,77 руб., европейской — 101,29 руб.

На момент закрытия торгов 26 декабря курс доллара США составлял 91,66 руб., евро — 101,05 руб.
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