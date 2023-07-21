УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,81 руб., евро — до 101,22 руб.

УрБК, Москва, 31.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 91,81 руб., европейской — 101,22 руб.

На момент закрытия торгов 28 июля курс доллара США составлял 91,70 руб., евро — 100,92 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,59 руб., евро — до 100,84 руб.

УрБК, Москва, 21.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

19.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,27 руб., евро — до 102,58 руб.

УрБК, Москва, 19.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

17.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,46 руб., евро — до 101,63 руб.

УрБК, Москва, 17.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

12.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,65 руб., евро — до 99,92 руб.

УрБК, Москва, 12.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

06.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,90 руб., евро — до 100,97 руб.

УрБК, Москва, 06.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18