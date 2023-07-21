Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,81 руб., евро — до 101,22 руб.

УрБК, Москва, 21.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...19.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,27 руб., евро — до 102,58 руб.
УрБК, Москва, 19.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...17.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,46 руб., евро — до 101,63 руб.
УрБК, Москва, 17.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...12.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,65 руб., евро — до 99,92 руб.
УрБК, Москва, 12.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...06.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,90 руб., евро — до 100,97 руб.
УрБК, Москва, 06.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...