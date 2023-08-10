УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:58

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,91 руб., евро снизился до 101,89 руб.

УрБК, Москва, 28.09.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижается в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 96,91 руб., европейской — 101,89 руб.

На момент закрытия торгов 27 сентября курс доллара США составлял 96,90 руб., евро — 101,96 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:03 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,45 руб., евро снизился до 102,02 руб.

УрБК, Москва, 27.09.2023. Курс доллара США растет в ходе торгов на Московской бирже, а евро снижается. По состоянию на ...

10.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,91 руб., евро — вырос до 106,72 руб.

УрБК, Москва, 10.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

18.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,76 руб., евро вырос до 102,29 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

07.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм
Архив новостей
Сентябрь 2023 (669)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18