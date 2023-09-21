Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,19 руб., евро — до 101,88 руб.

УрБК, Москва, 25.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...21.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,25 руб., евро снизился до 102,62 руб.
УрБК, Москва, 21.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской ...20.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,77 руб., евро вырос до 103,34 руб.
УрБК, Москва, 20.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской ...19.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,15 руб., евро — до 102,85 руб.
УрБК, Москва, 19.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются после начала торгов на Московской бирже. По состоянию на ...15.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,8 руб., евро — до 59,6 руб.
УрБК, Москва, 15.09.2022. Курсы доллара США и евро снижаются в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на ...