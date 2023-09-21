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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,19 руб., евро — до 101,88 руб.

УрБК, Москва, 26.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 96,19 руб., европейской — 101,88 руб.

На момент закрытия торгов 25 сентября курс доллара США составлял 96,24 руб., евро — 101,99 руб.
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