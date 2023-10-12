Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,12 руб., евро — до 97,96 руб.

УрБК, Москва, 31.10.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.52 мск курс американской валюты составляет 92,12 руб., европейской — 97,96 руб. На момент закрытия торгов 30 октября курс доллара США составлял 92,86 руб., евро — 98,64 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,01 руб., евро — до 103,05 руб.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.

УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,19 руб., евро — до 101,88 руб.

УрБК, Москва, 26.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,09 руб., евро — до 102,18 руб.

УрБК, Москва, 25.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,15 руб., евро — до 102,85 руб.

УрБК, Москва, 19.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются после начала торгов на Московской бирже. По состоянию на ...