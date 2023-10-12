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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,12 руб., евро — до 97,96 руб.

УрБК, Москва, 31.10.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.52 мск курс американской валюты составляет 92,12 руб., европейской — 97,96 руб.

На момент закрытия торгов 30 октября курс доллара США составлял 92,86 руб., евро — 98,64 руб.
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