Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,12 руб., евро — до 97,96 руб.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...03.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...26.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,19 руб., евро — до 101,88 руб.
УрБК, Москва, 26.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...25.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,09 руб., евро — до 102,18 руб.
УрБК, Москва, 25.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...19.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,15 руб., евро — до 102,85 руб.
УрБК, Москва, 19.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются после начала торгов на Московской бирже. По состоянию на ...