Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,15 руб., евро — до 102,85 руб.

УрБК, Москва, 19.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются после начала торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.54 мск курс американской валюты составляет 96,15 руб., европейской — 102,85 руб. На момент закрытия торгов 18 сентября курс доллара США составлял 96,55 руб., евро — 103,05 руб.

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