Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,15 руб., евро — до 102,85 руб.

УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...12.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,60 руб., евро — до 83,60 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...10.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...15.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,8 руб., евро — до 59,6 руб.
УрБК, Москва, 15.09.2022. Курсы доллара США и евро снижаются в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на ...