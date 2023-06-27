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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.

УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 99,55 руб., европейской — 104,34 руб.

На момент закрытия торгов 29 сентября курс доллара США составлял 99,76 руб., евро — 104,95 руб.
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