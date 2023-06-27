Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...26.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.
УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...