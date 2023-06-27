Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,73 руб., евро — до 104,89 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.
УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...10.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...20.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,71 руб., евро — до 74,42 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...