Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,73 руб., евро — до 104,89 руб.

УрБК, Москва, 06.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 97,73 руб., евро — 104,89 руб. На момент закрытия торгов 5 сентября курс доллара США составлял 97,91 руб., евро — 104,91 руб.

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