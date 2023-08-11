Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,31 руб., евро — до 104,83 руб.

УрБК, Москва, 04.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...11.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,91 руб., евро — до 107,68 руб.
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...06.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,67 руб., евро — до 80,59 руб.
УрБК, Москва, 06.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...