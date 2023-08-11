Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,31 руб., евро — до 104,83 руб.

УрБК, Москва, 05.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 97,31 руб., евро — 104,83 руб. На момент закрытия торгов 4 сентября курс доллара США составлял 96,87 руб., евро — 104,68 руб.

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