Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,42 руб., евро — до 104,15 руб.

УрБК, Москва, 04.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 96,42 руб., европейской — 104,15 руб. На момент закрытия торгов 1 сентября курс доллара США составлял 96,09 руб., евро — 104 руб.

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