УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,42 руб., евро — до 104,15 руб.

УрБК, Москва, 04.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 96,42 руб., европейской — 104,15 руб.

На момент закрытия торгов 1 сентября курс доллара США составлял 96,09 руб., евро — 104 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.

УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

15.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,55 руб., евро — до 81,11 руб.

УрБК, Москва, 15.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

01.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,18 руб., евро — до 76,28 руб.

УрБК, Москва, 01.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян
Архив новостей
Сентябрь 2023 (84)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18