Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,87 руб., евро — до 104 руб.

УрБК, Москва, 11.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 96,87 руб., евро — 104 руб. На момент закрытия торгов 8 сентября курс доллара США составлял 97,78 руб., евро — 104,79 руб.

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