Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,87 руб., евро — до 104 руб.

УрБК, Москва, 08.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...06.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,73 руб., евро — до 104,89 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...26.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...12.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,60 руб., евро — до 83,60 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...20.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,71 руб., евро — до 74,42 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...