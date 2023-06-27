Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,38 руб., евро — до 104,13 руб.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 99,38 руб., европейской — 104,13 руб. На момент закрытия торгов 3 октября курс доллара США составлял 99,61 руб., евро — 104,16 руб.

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