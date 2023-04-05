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Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,43 руб., евро — 90,18 руб.

УрБК, Москва, 14.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 81,43 руб., европейской — 90,18 руб.

На момент закрытия торгов 13 апреля курс доллара США составлял 81,4 руб., евро — 90,39 руб.

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