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Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,54 руб., евро — 89,80 руб.

УрБК, Москва, 26.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 81,54 руб., европейской — 89,80 руб.

На момент закрытия торгов 25 апреля курс доллара США составлял 81,61 руб., евро — 89,50 руб.

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