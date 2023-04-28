Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,38 руб., евро — 88,38 руб.

УрБК, Москва, 02.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 80,38 руб., европейской — 88,38 руб. На момент закрытия торгов 28 апреля курс доллара США составлял 80,25 руб., евро — 88,67 руб.

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