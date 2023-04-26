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Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,48 руб., евро — 89,61 руб.

УрБК, Москва, 28.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 81,48 руб., европейской — 89,61 руб.

На момент закрытия торгов 27 апреля курс доллара США составлял 81,33 руб., евро — 89,72 руб.

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