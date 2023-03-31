Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,45 руб., евро — 87,08 руб.

УрБК, Москва, 05.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 79,45 руб., европейской — 87,08 руб. На момент закрытия торгов 4 апреля курс доллара США составлял 79,52 руб., евро — 86,81 руб.

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