Курс доллара США на Мосбирже снизился до 96,64 рубля, евро — до 105,27 рубля

УрБК, Москва, 10.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.
УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...25.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,82 руб., евро — до 74,88 руб.
УрБК, Москва, 25.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...18.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 69,04 руб., евро — до 74,68 руб.
УрБК, Москва, 18.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...15.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,8 руб., евро — до 59,6 руб.
УрБК, Москва, 15.09.2022. Курсы доллара США и евро снижаются в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на ...