Курс доллара США на Мосбирже снизился до 96,64 рубля, евро — до 105,27 рубля

УрБК, Москва, 16.08.2023. По состоянию на 7.53 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,64 руб., евро — 105,27 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 15 августа курс американской валюты составлял 97,66 руб., европейской — 107,05 руб.

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