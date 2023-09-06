Курс доллара США на Московской бирже снизился до 98,22 руб., евро — до 105,2 руб.

УрБК, Москва, 06.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...31.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.
УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...26.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...22.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,99 руб., евро — до 86,32 руб.
УрБК, Москва, 22.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...20.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,71 руб., евро — до 74,42 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...