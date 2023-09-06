Курс доллара США на Московской бирже снизился до 98,22 руб., евро — до 105,2 руб.

УрБК, Москва, 08.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 98,22 руб., евро — 105,2 руб. На момент закрытия торгов 7 сентября курс доллара США составлял 98,23 руб., евро — 105,41 руб.

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