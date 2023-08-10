Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,24 руб., евро снизился до 105,26 руб.

УрБК, Москва, 10.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...18.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,76 руб., евро вырос до 102,29 руб.
УрБК, Москва, 18.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.
УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...10.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 69,85 руб., евро — 74,70 руб.
УрБК, Москва, 10.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...