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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,24 руб., евро снизился до 105,26 руб.

УрБК, Москва, 07.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллар США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.21 мск курс американской валюты составляет 98,24 руб., евро — 105,26 руб.

На момент закрытия торгов 6 сентября курс доллара США составлял 98,12 руб., евро — 105,46 руб.
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