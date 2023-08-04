Курс доллара США на Московской бирже составляет 96,04 руб., евро — 105,54 руб.

УрБК, Москва, 07.08.2023. После открытия торгов курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 96,04 руб., европейской — 105,54 руб. На момент закрытия торгов 4 августа курс доллара США составлял 95,68 руб., евро — 105,61 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,87 руб., евро — 103,63 руб.

УрБК, Москва, 04.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 92,32 руб., евро — 101,46 руб.

УрБК, Москва, 02.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,76 руб., евро вырос до 102,29 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...