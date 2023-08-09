Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,91 руб., евро — до 107,68 руб.

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.40 курс американской валюты составляет 97,91 руб., евро — 107,68 руб. На момент закрытия торгов 10 августа курс доллара США составлял 97,45 руб., евро — 107,55 руб.

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