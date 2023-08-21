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21.08.2023

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 94,33 руб., евро — до 102,71 руб.

УрБК, Москва, 21.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 курс американской валюты составляет 94,33 руб., европейской — 102,71 руб.

На момент закрытия торгов 18 августа курс доллара США составлял 93,75 руб., евро — 101,91 руб.
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