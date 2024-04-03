В Ревде местная жительница потеряла многомиллионную сумму в попытке заработать на криптобирже

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Ревде местная жительница в попытке заработать на криптобирже потеряла многомиллионную сумму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Пострадавшая рассказала, что в марте она записалась на обучение в онлайн-школу по заработку на криптобиржах. В начале обучения его организаторы предупредили, что на подобных площадках распространено мошенничество.



Вскоре с потерпевшей через мессенджер на связь вышла незнакомая, которая в доверительной беседе порекомендовала ей персонального наставника, который поможет быстро выйти на высокий доход.



Так, под руководством «наставника» женщина совершала онлайн крипто-финансовые операции и через две недели вывела с биржи свой первый доход — 12 тыс. руб.



После того как «наставник» порекомендовал вложиться в торги «по-крупному», женщина в течение трех дней оформила несколько кредитов и все полученные деньги внесла на биржу. Вскоре она заработала сумму, значительно превышающую предыдущую, однако вывести деньги ей не удалось.



В общей сложности женщина потеряла 2 млн 238 тыс. руб.