В Ревде местная жительница потеряла многомиллионную сумму в попытке заработать на криптобирже

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку ...08.02.2024 В Ревде медработник отдала финансовым аферистам почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Ревде сотрудница городского медицинского учреждения вложила многомиллионную сумму в ...08.06.2023 Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...24.11.2022 Жительница Верхней Пышмы в попытках подзаработать на бирже потеряла более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Верхней Пышме в дежурную часть обратилась 43-летняя горожанка с заявлением о том, что ...03.11.2022 Свердловчанка потеряла более 900 тыс. рублей из-за действий лжеинвесторов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Жительница Алапаевска, поддавшись на уловки лжеинвесторов, потеряла 915 тыс. 800 руб. ...