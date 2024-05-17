Жительница Ревды потеряла более 1 млн рублей при попытке заработать на продвижении отелей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Ревде местная жительница в попытке заработать на криптобирже потеряла многомиллионную ...23.08.2023 В Красноуфимске пенсионерка отправила аферистам 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В полицию Красноуфимска обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о ...15.06.2023 Жительница Красноуфимска перечислила телефонным мошенникам более 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В межмуниципальный отдел МВД России «Красноуфимский» обратилась местная жительница 1982 ...08.06.2023 Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...24.11.2022 Жительница Верхней Пышмы в попытках подзаработать на бирже потеряла более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Верхней Пышме в дежурную часть обратилась 43-летняя горожанка с заявлением о том, что ...