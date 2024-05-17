Жительница Ревды потеряла более 1 млн рублей при попытке заработать на продвижении отелей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Ревде возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, являющаяся сотрудницей АО «Ревдинский кирпичный завод», сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.



Женщина рассказала, что через мессенджер Telegram с ней связались неизвестные с предложением заработать деньги с помощью продвижения отелей.



Согласно схеме, от нее требовалось посещать сайт определенного отеля и предоставлять «работодателям» скриншоты своих посещений, которые оплачивались по 100 руб. Затем нужно было забронировать номер, внеся свои средства (в этом случае оплачивалась работа и возвращались свои деньги). Все заработанные деньги находились якобы в «личном кабинете сайта отеля», и женщине даже позволили в первый день вывести небольшую денежную сумму.



Для увеличения дохода пострадавшая стала бронировать номера в отеле под разными именами, переводя на указанные «работодателем» счета все более крупные суммы денег.



Через несколько дней при попытке вывести заработок женщина выяснила, что нужно внести налог на крупную сумму, что она и сделала. Затем ей предложили внести еще 200 тыс., чтобы якобы повысить внутренний рейтинг.



Так, в попытке заработать потерпевшая потеряла в общей сложности более 1 млн руб.