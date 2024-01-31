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В Ревде медработник отдала финансовым аферистам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Ревде сотрудница городского медицинского учреждения вложила многомиллионную сумму в фиктивную инвестиционную площадку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина сообщила, что после регистрации на инвестиционной интернет-площадке, куда она перешла по рекламной ссылке, с ней через мессенджер связался неизвестный, который представился московским брокером и в доверительной беседе рассказал о возможности быстро заработать большие деньги.

Доверившись звонившему, потерпевшая сделала первый взнос и смогла сразу же вывести со счета свой первый «заработок».

Так, в течение месяца, действуя под руководством афериста-брокера, женщина вместе со своим супругом оформила кредиты в нескольких банках и все полученные средства на общую сумму 3 млн 878 тыс. 560 руб. вложила в фиктивную инвестиционную площадку.
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