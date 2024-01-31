В Ревде медработник отдала финансовым аферистам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...31.01.2024 Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом ...24.01.2024 В Ревде работник Среднеуральского медеплавильного завода перевел лжеброкерам более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В Ревде работник цеха АО «Среднеуральский медеплавильный завод» перевел лжеброкерам ...06.09.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн ...08.08.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку ...