Более половины жителей Екатеринбурга считают свою нынешнюю работу интересной

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Порядка 24% жителей Екатеринбурга считают самой интересной работу в сфере туризма, гостиничного бизнеса, ресторанов и общепита. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



На втором месте в этом списке оказалась работа в IT, интернете и телекоме, которую считает интересной 21% екатеринбуржцев. На третьем — сферы искусства и культуры (18%).



Согласно исследованию, 51% респондентов в качестве фактора, делающего работу интересной, назвал дружелюбный и комфортный коллектив. Для 34% екатеринбуржцев важно взаимодействовать с интересными людьми и профессионалами, чтобы считать работу увлекательной. 47% опрошенных сказали о стремлении к постоянному обучению и развитию. Среди признаков интересной работы 37% жителей города выделили разнообразие задач и проектов, возможность попробовать себя в чем-то новом, а 44% участников опроса считают интересной работу, позволяющую путешествовать, работать в разных локациях и проявлять свою творческую сторону.



Кроме того, 56% респондентов считают свою текущую работу интересной. При этом наиболее часто свою работу увлекательной называют респонденты старше 65 лет (61%) и в возрасте от 55 до 64 лет (58%), а также молодые специалисты от 18 до 24 лет (58%). Что касается профобластей, большее число респондентов, считающих свою работу достаточно интересной, оказалось среди работников фитнеса и салонов красоты (73%), маркетинга, рекламы и PR (70%), IT и телекома (67%).