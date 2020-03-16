Более половины жителей Екатеринбурга считают свою нынешнюю работу интересной

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. В Екатеринбурге 59% жителей планируют поменять работу в ближайшее время. Об этом ...17.04.2019 40% жителей Екатеринбурга считают свою работу неинтересной
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. 40% екатеринбуржцев признались, что не испытывают интереса к своей работе, сообщает ...28.04.2017 ВЦИОМ: 79% россиян продолжили бы работать даже без нужды в деньгах
УрБК, Москва, 28.04.2017. Большинство россиян продолжили бы работать, даже имея достаточно денег для безбедной жизни. ...29.04.2016 ВЦИОМ: 62% граждан РФ считают, что качество труда зависит от зарплаты
УрБК, Москва, 29.04.2016. Больше половины (62%) россиян считают, что чем больше будет их заработная плата, тем ...14.05.2015 Две трети россиян за три года не смогли сменить работу
УрБК, Москва, 14.05.2015. Число россиян, которые не меняли работу за последние три года, увеличилось на 9% по сравнению ...