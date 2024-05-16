В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц выросло на 6%

УрБК, Челябинск, 17.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 года составила 118 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость объекта на «вторичке» столицы Южного Урала в апреле достигла 6 млн руб., увеличившись за месяц на 3%.



Спрос на этом рынке Челябинска за месяц снизился на 1%, предложение выросло на 6%.



Согласно данным сервиса, за месяц предложение на вторичном рынке жилья выросло в 34 из 39 городов, участвовавших в исследовании.