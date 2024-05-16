В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц выросло на 6%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 года составила 149 тыс. руб. ...16.05.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за месяц снизилась на 2%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...14.12.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на вторичном рынке за месяц снизился на 15%
УрБК, Челябинск, 14.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 месяца ...13.12.2023 В Екатеринбурге спрос на вторичном рынке жилья за месяц снизился на 12%
В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 года составила 5,4 млн руб. За месяц ...09.11.2023 Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за месяц выросла на 5%
УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 4,3 ...