В Челябинске спрос на недвижимость на вторичном рынке за месяц снизился на 15%

УрБК, Челябинск, 14.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 месяца составила 4,5 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 3%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость квадратного метра жилья в старом фонде южноуральской столицы в ноябре составила 86 тыс. руб., увеличившись за месяц на 5%.



Спрос на квартиры на вторичном рынке Челябинска за месяц снизился на 15%. Предложение, наоборот, выросло — на 1%.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, спрос синхронно снизился во всех городах, участвовавших в исследовании.



Также сервис выявил динамику срока экспозиции квартир. В столице Южного Урала этот показатель за месяц снизился на 1%, до 100 дней.