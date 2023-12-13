В Челябинске спрос на недвижимость на вторичном рынке за месяц снизился на 15%

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 года составила 5,4 млн руб. За месяц ...13.12.2023 В Екатеринбурге спрос на вторичном рынке жилья за месяц снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 года ...11.12.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» недвижимости на первичном рынке за год выросла на 30%
УрБК, Челябинск, 11.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в ноябре 2023 года ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...