В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%

УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила 3,7 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 4%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в Челябинске в июле составила 70 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 4%.



Что касается спроса на квартиры на вторичном рынке недвижимости южноуральской столицы, за месяц он вырос на 14%. Предложение таких объектов, в свою очередь, за указанный период снизилось на 4%.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, за год рост объема предложения в стране составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%.