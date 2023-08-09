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Вчера, 18:01

В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%

УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила 3,7 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 4%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо этого, средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в Челябинске в июле составила 70 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 4%.

Что касается спроса на квартиры на вторичном рынке недвижимости южноуральской столицы, за месяц он вырос на 14%. Предложение таких объектов, в свою очередь, за указанный период снизилось на 4%.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, за год рост объема предложения в стране составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%.
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