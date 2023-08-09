В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...09.08.2023 Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%
Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года составила 5,3 млн руб. За месяц этот ...09.08.2023 В Челябинске спрос на квартиры в новостройках за месяц вырос на 11%
УрБК, Челябинск, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...09.08.2023 Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...