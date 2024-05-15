В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» объявила набор в мастерскую по созданию аудиопрогулки по Химмашу

Новый сезон фестиваля «ЧО» в Екатеринбурге пройдет по мотивам творчества Тимы Ради и Б.У. Кашкина ...08.04.2024 Благодаря соцпроекту «Центр передачи энергии» паблик-арт-программы «ЧО» удалось собрать 165 тыс. рублей на продукты для фонда «Дари еду»
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» объявила о завершении проекта «Центр передачи энергии». За ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...20.09.2023 В Екатеринбурге участники Районной школы паблик-арта «ЧО» преобразили площадь перед кинотеатром «Заря»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Екатеринбурге благодаря участникам Районной школы паблик-арта «ЧО» и при поддержке ...05.07.2023 В Екатеринбурге дети в рамках паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге участники новой проектной мастерской от паблик-арт-программы «ЧО» ...