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В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» объявила набор в мастерскую по созданию аудиопрогулки по Химмашу

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс», объявила набор в летнюю мастерскую, по результатам которой участники создадут аудиопрогулку по микрорайону Химмаш, сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.

Кураторы мастерской предложат участникам посмотреть на городское пространство с разных сторон — инфраструктуры, транспортной развязки, безопасности и других объектов, формирующих внешний облик района.

Для этого участники обратятся к разным медиумам (аудио, сторителлинг) и форматам (лекции, исследовательские прогулки, художественная практика), а также к своим внутренним ощущениям и ассоциациям, которые вызывает у них микрорайон.

Все собранные впечатления и станут текстом будущей аудиопрогулки.

Курировать мастерскую будут режиссер документальных фильмов Сабрина Карабаева и саунд-артист Данила Матросов, а продюсировать — специалист по проектам в сфере современного искусства Валентина Ануфриева и независимый менеджер инклюзивных проектов в сфере искусства Елена Возмищева.

Занятия в бесплатной мастерской, принять участие в которой может каждый желающий, достигший 18 лет, пройдут 14, 15, 16, 21, 22 и 23 июня на Химмаше.

Заявки принимаются до 3 июня.
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