В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» объявила набор в мастерскую по созданию аудиопрогулки по Химмашу

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс», объявила набор в летнюю мастерскую, по результатам которой участники создадут аудиопрогулку по микрорайону Химмаш, сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.



Кураторы мастерской предложат участникам посмотреть на городское пространство с разных сторон — инфраструктуры, транспортной развязки, безопасности и других объектов, формирующих внешний облик района.



Для этого участники обратятся к разным медиумам (аудио, сторителлинг) и форматам (лекции, исследовательские прогулки, художественная практика), а также к своим внутренним ощущениям и ассоциациям, которые вызывает у них микрорайон.



Все собранные впечатления и станут текстом будущей аудиопрогулки.



Курировать мастерскую будут режиссер документальных фильмов Сабрина Карабаева и саунд-артист Данила Матросов, а продюсировать — специалист по проектам в сфере современного искусства Валентина Ануфриева и независимый менеджер инклюзивных проектов в сфере искусства Елена Возмищева.



Занятия в бесплатной мастерской, принять участие в которой может каждый желающий, достигший 18 лет, пройдут 14, 15, 16, 21, 22 и 23 июня на Химмаше.



Заявки принимаются до 3 июня.